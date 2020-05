CORONAVIRUS - L'Agence Régionale de Santé appelle les personnes à risque à limiter leurs sorties

Le dépistage et la prise en charge précoces des personnes présentant des symptômes du covid- 19, soutenus par un respect permanent des gestes barrière et de la distance physique, doivent permettre de contenir l’épidémie. Les personnes à risque de développer une forme grave doivent être particulièrement attentives, en sortie de confinement, à respecter scrupuleusement les mesures barrière et à limiter les contacts.