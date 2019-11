Désormais la JCE de Chalon met en valeur chaque mois des vins du coin

Elle est appelée à devenir régulière. La JCE de Chalon a lancé une nouvelle action : « Autour du 20 du mois, un vin du coin ».

La première soirée de « Autour du 20 du mois, un vin du coin » s'est déroulé... le jeudi 24 octobre ! Un rendez-vous proposé par la dynamique Jeune Chambre Economique de Chalon dans le cadre d’une action visant à mettre en valeur des vins locaux autour d’un événement récurrent.

L’action a été initiée par la JCE d’Auxerre, suite au résultat d’une enquête menée auprès des habitants et utilisateurs du centre-ville et a été reprise également par les JCE de Beaune, Grand-Besançon, Nevers, et Nuits-Saint-Georges, chacune sous une forme plus ou moins différente.

Le concept est simple : un viticulteur présente deux à quatre vins de son choix dans un bar-restaurant du centre ville et ses vins sont vendus au verre au prix restaurateur. « Le but est de mettre à l’honneur en même temps un vigneron de la Côte chalonnaise et un bar-restaurant du centre ville de Chalon, en favorisant les rencontres et les échanges entre Chalonnais et acteurs locaux » indique Anne-Gaële Saint Olive, responsable de la commission d’organisation.

Le premier viticulteur sélectionné était le Domaine Lefort de Rully et le premier bar choisi était la Cave des Tonneliers, située place de l’hôtel de ville. Une trentaine de personnes a ainsi partagé en afterwork cet excellent moment de convivialité.

Le président du Grand Chalon Sébastien Martin, accompagné par Pierre Carlot, conseiller municipal, est venu témoigner son soutien à la présidente Laure Villain et à son équipe pour le lancement de cette belle action, qui sera, le succès aidant, bien évidemment reconduite en novembre.

Gabriel-Henri THEULOT