Chalon-sur-Saône : Il y a les boutiques de prêt-à-porter féminin et heureusement, il y a « Selmana » !

La boutique de mode au féminin par excellence !

La jolie boutique de mode « Selmana » située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, habille la femme d’aujourd’hui. Toujours de bonne humeur, Anaïs, la gérante du magasin, propose à sa clientèle une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums …

Attentionnée et à l’écoute, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible. Dans cette boutique tout est soigné avec style et précaution pour que vous vous sentiez bien afin d’aborder la mode comme un moment rien que pour soi.

La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans ce commerce ou l’on porte une grande attention à la qualité et au détail, les femmes sont mises en valeur.

L’esprit de la gérante vis-à-vis de la clientèle en dit long : «J’aime créer des looks différents et sublimer la cliente pour qu’elle se sente belle et à l’aise dans sa tenue ! ». Poussez les portes de ce magasin, l’accueil y sera chaleureux et vous découvrirez la collection « Selmana » à des prix très attractifs !

Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 H 00 à 19 heures. Fermé dimanche et lundi. (à l’occasion des fêtes le magasin sera ouvert les dimanches 9,16, 23 décembre)

Renseignements : Tél au 03 85 48 62 36.

Vous pouvez également retrouver le site du magasin : www.selmana.fr

(Publi-information)