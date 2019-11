A Chalon sur Saône, une végétalisation des rues piétonnes qui n'était pas gagnée d'avance...

On se rappelle des débats qui avaient animé le conseil municipal avant 2014.

Finalement, la végétalisation qui avait été en son temps décriée par un certain nombre d'élus d'opposition avant 2014, a trouvé sa place dans les rues piétonnes à Chalon sur Saône. En ces journées automnales, le verdissement de certaines façades fait plaisir à voir, et démontre finalement le bien fondé de cette initiative, démontrant que la nature a pris ses droits, apportant une vraie touche dans nos rues piétonnes. Une initiative qui devrait être renforcée et accélérée au regard des problématiques environnementales.

L.G