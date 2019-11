Site de l’Abattoir : Avec ‘Les Rencontres de l’Archipel’ et si vous veniez découvrir l’envers du décor du ‘Festival Chalon dans la Rue’ ?

Ce samedi, participez à de nombreux ateliers et spectacles et rencontrez des compagnies de passage ou en résidence !

Pour les chalonnais et grands chalonnais, il est facile de venir assister aux différents spectacles et animations de la ville dans le cadre du ‘Festival Chalon dans la Rue’ !

Mais que se passe-t-il réellement pour la préparation d’un tel festival ? Quelles sont les futures prérogatives ? Quel est l’esquisse du sous titre de cette année ? Que préparent les compagnies en résidence ? … C’est ce que vous propose de découvrir l’événement ‘Les Rencontres de l’Archipel’.

Avoir la possibilité de rencontrer des artistes locaux ou de passage, participer à des rencontres ou des ateliers, découvrir des spectacles en préparation, de nouvelles créations de projets artistiques… Venez participer à cet événement et pourquoi pas, apporter votre petite pierre à l’édifice en partageant certaines de vos idées.

Car c’est cela ‘Les Rencontres de L’Archipel’ : décloisonner les secteurs, les disciplines dans le but de se croiser lors de ce rendez-vous culturel ou se réunissent aussi bien des artistes, des associations locales, des familles mais aussi des particuliers qui veulent s’investir dans cet événement !

Vendredi à partit de 15 heures, sous la présidence des deux co-directeurs du festival ‘Chalon dans la Rue’ Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau qui étaient assistés de Coraline Pauchard, journaliste suisse, ce sont plus de 50 professionnels qui sont venus échanger ensemble sur le thème : ‘Qu’est-ce qu’un festival aujourd’hui et que peut-on améliorer’.

Découvrez également le programme des activités extérieures en continu de 14 heures à 17 heures, de la fresque (en continu) de 14 h à 18 heures et toute la programmation des créations en cours, ateliers, spectacles…

EN CENTRE VILLE

Collectif ‘La Méandre’, 3 représentations le matin entre 10h et 13h et entre 14h et 18h. L’appartement | Parcours intime | Performance, vidéo mapping en appartement | Durée : 25mn. 3, rue de la Providence. Jauge limitée. Réservation obligatoire au 03-85-90-94-83 ou patricia.jacques@chalondanslarue.com.

SUR LE SITE DE L’ABATTOIR

Activités extérieures, en continu de 14h à 17h Découverte et pratique de différents modes de déplacement doux | rencontre avec l’association ACTIVE sur l’implantation d’un tiers lieu.

Fresque, en continu de 14h à 18h Construisons ensemble une grande fresque évoquant le sous-titre de l’année.

Programmation | Créations en cours, ateliers, spectacles

14 heures : Les Enclumés Ecoute au casque des textes des Médusés de Gorgopolitis accompagnée de musique en direct.

15 heures : Collectif Random | Résidence, atelier participatif et présentation du travail en cours

16 heures : Entre chien et loup | résidence, présentation du travail en cours

16 heures : Arrivée de la convergence des mobilités douces chalonnaises

17 heures : Les Enclumés Ecoute au casque des textes des Médusés de Gorgopolitis accompagnée de musique en direct.

17 heures : Rencontre avec l’association ACTIVE, discussion sur la réutilisation des objets quotidiens, sensibilisation à l’implantation d’un tiers lieu à Chalon.

18 heures : Retouramont

19 heures : Soirée festive apéro musical et pour terminer ensemble en beauté