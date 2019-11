Festival Instances - Une dernière pièce de danse : 'Romances Inciertos - Un autre Orlando'

Sous-titré 'Un autre Orlando', en référence au personnage de l’écrivaine Virginia Woolf qui change de sexe comme de visage, Romances inciertos, de François Chaignaud et Nino Laisné, est à la fois un concert et un récital qui s’articule en trois actes comme un souvenir d’opéra-ballet.

C’est surtout un spectacle à l’atmosphère unique, un voyage fascinant, des sources hispaniques du baroque jusqu’à notre siècle, en trois personnages à la grâce déchirante. Sur les arrangements musicaux délicats de Nino Laisné, qui agrémentent alboradas, folias et saetas, du son du théorbe, des violes de gambe et même du bandonéon, s’épanchent de fiévreuses mélodies. Juché sur des échasses, campé sur des pointes ou perché sur des stilettos, François Chaignaud incarne les soupirs de la sainte et les cris de l’infante. De sa voix oscillant d’un sombre velours au contre-ténor éclatant, transcendant par son geste les époques et les genres, François Chaignaud, danseur et chanteur fabuleux, nous livre une pièce sensuelle, virtuose, d’une beauté ténébreuse.

MAR 19 NOV 2019 — 21h, ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE - Renseignements et réservation : Tél. 03 85 42 52 12

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : José Caldeira