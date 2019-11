Soirée anniversaire de grande ampleur et très festive au magasin ‘Superdry’ samedi soir

Le photoreportage infochalon.com

Benoit Philippe, le gérant du magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt à porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bains …) » à des prix tout à fait abordables. Vous trouverez à coup sûr, des vêtements élégants, stylés, chics et décontractés pour femme et homme adaptés à votre look.

Samedi soir, à partir de 19 heures, se déroulait la soirée anniversaire des deux ans d’ouverture de cette belle boutique où de nombreuses familles, commerçants et sympathisants avaient été invités.

Lors de cette soirée, ce sont plus d’une centaine de personnes, qui se sont succédées pour venir fêter l’événement, pour certains découvrir ce magasin très cosy, goûter les délicieuses spécialités de Mathilde Eteve et pour d’autres terminer la soirée en beauté.

Pour fêter l’événement, on notait les passages de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

Clin d’œil sur un petit groupe de commerçants très sympathique,

Et sur deux animatrices de la soirée !

Le magasin ‘ Superdry ‘, 6 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône, est ouvert le lundi de 14 h à 19 h du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 19 h (fermeture dimanche et le lundi matin) tél 09 87 30 98 90