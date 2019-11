Retour en images sur le succès de la 11e édition du Festival des Soupes

ce samedi, place de l'hôtel-de-ville à Chalon…

Il y avait énormément de monde samedi après-midi, place de l'hôtel-de-ville lors de la dégustation des "soupes" préparées par les quinze équipes participantes à cette 11e édition du Festival des Soupes. Il faut dire qu'il faisait frisquet et la soupe était la bienvenue. Le jury composé était composé d'Annie Lombard, vice-présidente chargée des Solidarités, de la cohésion sociale, de l'emploi et de la politique de la ville, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon chargée des équipements sportifs d'intérêt communautaire, Bernadette Vellard, conseillère municipale en charge des relations avec les associations de quartiers, Jacqueline Gaudillère, conseillère municipale chargée des relations avec les clubs d'Anciens, Jérôme Ruget, restaurateur "Chez Jules" et l'équipe vainqueur de l'édition 2018, Nawal, Radia et Aïcha usagers du Service Familles, ville de Saint-Marcel. Le jury allait déguster les soupes et délibérer sur la base de ces trois critères : la présentation et l'aspect général, la saveur, l'assisonnement et le goût et enfin sur l'originalité de la recette proposée. (Lire les résultats sur nos articles précédents)

Plusieurs producteurs locaux étaient présents : Bulle de M'Alice (savons et autres cosmétiques bio). Producteurs : M et Mme Prost (courges, potimarrons et potirons, Brasserie "La Rustine" (bières artisanales), Les vergers Tomlapom' (fruits du verger (pommes, jus), Benoit Delorme (vins bio), Arôme voyageur (épices), la Brigade des compotes (association visant à réduire le gaspillage des fruits et légumes et à développer la solidarité entre les habitants).

Les partenaires de cet évènement : La Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, la Direction Développement Durable et Mobilités du Grand Chalon, la Direction de la Communication du Grand Chalon, la Régie des quartiers St Jean avec le jardin solidaire, les nombreux services supports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon (transports, ateliers, espaces verts...)