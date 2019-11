Un dîner conférences de la Boîte à Mieux organisé par Sylvie Bouthenet dompteuse de stress et spécialisée dans l’accompagnement des créateurs et dirigeants d’entreprise. Le premier d’une longue série ?

Jeudi soir dernier, une trentaine de dirigeants, parfois accompagnés de leurs conjoints se sont rendus au restaurant le Bistrot sur l’Ile Saint Laurent pour, le temps d’une soirée, oublier leurs préoccupations et prendre du temps pour eux, tout en partageant un délicieux moment autour d’un bon repas, arrosé de bon vins et assister à 2 conférences inspirantes.

Voilà le concept que Sylvie Bouthenet a voulu créer.

Cette coach de vie professionnelle, a voulu faire du premier anniversaire de son entreprise, La Boîte à Mieux, une fête spéciale, non pas pour elle mais pour les dirigeants qu’elle accompagne. La première conférence traitait de la contagion émotionnelle, un virus dont nous n’avons pas toujours conscience, mais qui a un impact sur les relations et les réactions de chacun.

Les participants ont eu le privilège d’assister à la conférence de Chantal Brault, venue tout droit du Quebec. Auteure de 9 ouvrages, animatrice radio et télévision dans son pays, c’est une référence dans son pays. Chantal Brault est néosexopédienne, un concept qu’elle a développé et qui consiste à vivre sa sensualité et sa sexualité au travers du plaisir des sens. Elle a partagé au travers des symboles de ses racines iroquoises, le parcours de son couple et de ses entreprises.

Deux conférences riches et inspirantes dans une ambiance conviviale qui fait du bien au moral.



La promesse de cette soirée était d’échanger, de partager et d’enrichir ses connaissances sur soi et sur son couple. C’était un rêve pour Sylvie Bouthenet que de créer cette soirée, c’est devenu une réalité.

Portrait de Sylvie Bouthenet :

C’est une dompteuse de stress, spécialisée dans l’accompagnement des créateurs et dirigeants d’entreprise. Son rôle consiste à améliorer leur efficacité et à leur apporter un équilibre tant au niveau professionnel que personnel. Ses accompagnements sont de savants mélanges du coaching par la découverte de soi, de stratégie entrepreneuriale en faisant des choix à la fois adaptés au marché, mais surtout en accord avec les valeurs du dirigeant et le partage d’outils de gestion émotionnelle.



Sylvie a grandi dans une PME et travaillé pendant plus de 20 ans dans un grand groupe industriel dans différentes fonctions. Lors de son parcours de reconversion, elle a pris conscience de l’importance de prendre soin de soi, de connaitre ses valeurs et le sens de son métier. C’est la raison pour laquelle elle aime autant accompagner les dirigeants et les créateurs afin que leur entreprise soit un moyen d’épanouissement et non un fardeau, avec pour objectif leur propre équilibre et celui de leurs équipes.

L'objectif de Sylvie Bouthenet : faire de la valeur humaine la ressource numéro 1 de l’entreprise.

Pour atteindre ce but, elle s’est formée au coaching en neurosciences appliquées et à d’autres techniques, afin de personnaliser l’ensemble de ses formations et accompagnements. A côté de cela, elle adore relier les personnes et créer de belles relations. C’est pourquoi dans la continuité de ses rendez-vous mensuels de son groupe FB de la Boite à Mieux par Sylvie Bouthenet, elle a organisé ce dîner conférences qui selon elle est le format parfait pour allier connaissances, réseautage, plaisir et partage.

