Ventes de roses par le Lions Club Saôcouna pour aider les victimes de violences familiales

Samedi, dans la galerie marchande du Centre Commercial Carrefour Chalon Sud, des membres du Lions Club Saôcouna vendaient des roses au profit des victimes de violences conjuguales. Plus de détails avec Info Chalon.

40% des cas de violences conjuguales débutent lors de la 1ère grossesse.



Les violences familiales regroupent tous les actes violents qui sont exercés entre les membres d'une même famille. Elles peuvent être morales, physiques, verbales ou économiques Basées sur une relation de domination, ces violences sont intentionnelles et représentent une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité, une atteinte à leur dignité et à l'intégrité de l'autre.



En France, à cause des violences conjuguales, 1 femme décède tous les 3 jours et 1 homme tous les 14,5 jours.



Face à ces violences, l'association Lions Club Saôcouna, mûe par sa volonté de venir en aide aux plus démunis, en partenariat avec les Jardins De Nathalie et le service VIF, se mobilisait avec la vente des roses jaunes, de 10 heures à 18 heures, ce samedi, dans les galeries marchandes du Centre Commercial Carrefour Chalon Sud.



Créé le 25 novembre 2015, le service VIF, pour réseau de lutte contre les violences intrafamiliales, a été créé par la municipalité de Chalon-sur-Saône, dans sa volonté d'engagement à venir en aide aux victimes de ces violences.



Le service VIF, c'est 400 adultes et 600 enfants pris en charge en 3 ans, 2 logements dédiés et sécurisés, 60 partenaires (Police nationale et municipale, Sauvegarde 71, Les Restos du Cœur,...), une prise en charge globale et 2 intervenantes sociales au commissariat (financées par la Ville).



Ce réseau est co-présidé par Damien Savarzeix, procureur de la République, et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.



Dernier point concernant le VIF, et non des moindres, le week-end, 1 agent de la collectivité du Grand Chalon est d'astreinte sociale du vendredi, de 17 heures, au lundi matin.



En cas de doute ou vous avez besoin d'une aide voire une écoute, appelez le 08000 800 071(appel gratuit depuis un poste fixe), 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.



Signe qu'il est urgent d'agir : depuis le début de l'année, 137 femmes sont mortes en France à cause de la violence d'un conjoint!



Preuve que le dispositif VIF connaît un succès, en 3 ans, nous sommes passés de 18% à 80% de plaintes.



Concernant l'actualité du Lions Club Saôcouna, les 22 membres de l'association présidée par Cécile Darphin, parmi lesquels se trouvent Anne-Marie Kellal et Corinne Dumaine, respectivement secrétaire et trésorière du Club, se mobilisent pour le Téléthon, le 6 et 7 décembre prochain (plus de détails à venir).



Face à ces violences, une seule chose à faire : brisez le silence!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati