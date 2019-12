Fréquentation moyenne pour le loto du COSCA

ce dimanche après-midi, salle du clos bourguignon à Chalon…

Ce dimanche après-midi, le Comité des Oeuvres Sociales de Chalon et Agglomération (COSCA) organisait son loto au clos bourguignon. La concurrence était rude, plusieurs lotos avaient lieu dans les environs, ils n'étaient pas plus d'une centaine. Les bénévoles du comité ont oeuvré au bon fonctionnement de cette manifestation. Le maire de Chalon et plusieurs élues sont venus féliciter les organisateurs. Les joueurs pouvaient se restaurer et se désaltérer à la buvette.