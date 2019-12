Ambiance lors du goûter de Noël des Rock Cheerleaders

ce dimanche après-midi, salle de lutte rue de la Paix à Chalon…

Il y avait beaucoup de monde ce dimanche après-midi à la salle de lutte rue de la Paix à Chalon pour le goûter de noël organisé par l'association des Rock Cheerleaders. Parents, familles et amis étaient venus en nombre assister aux démonstrations des Little Rock, Teen Rock et Rock Star et ont constaté les progrès des athlètes dans les différentes catégories. Tout le monde se retrouvait autour du copieux goûter de noël offert par La Féerie Gourmande, Maison Chaudat, rue de la citadelle à Chalon. L'ambiance était familiale et conviviale. Pierre Carlot, délégué au sport de la ville de Chalon félicita l'association qui a bien grandi par le biais de sa présidente, Isabelle Druhot et de ses entraineurs et bien évidemment les jeunes athlètes.