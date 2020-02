Vernissage lundi de l'exposition «Trésors des Aubépins» à l'Hôtel de Ville

Une vingtaine d'habitants du quartier des Aubépins et des élus municipaux se pressaient, hier, en fin d'après-midi, pour le vernissage de l'exposition «Trésors des Aubépins», à la mairie de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce lundi 20 janvier, à 18 heures, avait lieu le vernissage de l'exposition «Trésors des Aubépins», dans le hall de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône.



«Les Créations d'Aubépine» est un projet que s'est décliné en 3 actes sur 3 années (création du lieu «Chez Aubépine», ateliers artistiques débouchant sur une balade urbaine).



L'acte 3 devait s'engager dans cette dynamique en proposant une création artistique valorisant les habitants, participant à la mixité, à l'égalité hommes-femmes et donnant une image positive d'eux-mêmes et du quartier.



Le choix s'est porté sur la valorisation des habitants du quartier des Aubépins mais également des intervenants (associations, bénévoles, participants aux activités etc), de leurs compétences et la mise en avant de leur savoir-faire, de leurs passions part l'intermédiaire de la photographie.



Pour cela, Hanicka Andres a accepté de contribuer à ce projet qui lui a été proposé par Corinne Briez, agent de développement local à la Maison de quartier des Aubépins. Elle se décrit comme une photographe qui «axe son travail photographique autour des problématiques sociales d'anonymes, s'inspire du monde contemporain et des rencontres avec les gens et les territoires sur lesquels elle travaille: des personnes en situation de handicap, habitants de quartiers, migrants, orphelinat ou personnes lambda qui souhaiteraient utiliser ce support de communication par l'image pour s'exprimer».



De plus, le repli sur soi étant de plus en plus marqué sur les Aubépins, il semhle primordial de développer le «aller vers», de partir à la rencontre de ses habitants afn de tisser un lien durable avec eux.



85 personnes (43 femmes et 20 hommes) ont participé au projet d'Hanicka et de Corrine, du 15 mars au 8 juin 2019.



Le résultat, c'est un formidable kaléidoscope de 65 photographies d'habitants du quartier.



Tour à tour, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Sébastien Martin, président du Grand Chalon, ont pris la parole, félicitant Hanicka pour le travail accompli.



«Dans le travail d'Hanicka, il y a de l'humanité», dit le maire qui expliquait que l'Hôtel de Ville était «la maison commune de tous les Chalonnais».



Avant d'ajouter :



«L'image a des mots à nous dire, à nous murmurer à l'oreille : il y a des gens formidables dans ce quartier, avec de magnifiques parcours de vie, parfois difficiles pour d'autres».



«Chacun de ces photographies expriment quelque chose», déclare, à son tour, le président du Grand Chalon, «(...) la politique de la Ville doit décloisonner ces quartiers et montrer les gens qui y vivent».



Lors de ce vernissage, une 20aine d'habitants du quartier se sont rendus à l'Hôtel de Ville, dont Armèle Portelli, artiste enseignante et membre de Chaque jour, Chalon!, liste menée par Isabelle Dechaume, aux municipales de mars prochain.



Étaient également présents lors de ce vernissage, Thérèse Bessette, présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins, Aurélie Nguyen, directrice de la Maison de quartier des Aubépins, Annie Lombard, vice-présidente chargée des Solidarités, de la Cohésion sociale, de l’Emploi et de la Politique de la Ville, Dominique Melin, vice-présidente en charge des équipements sportifs d'intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, Mina Jaillard, conseillière municipale à la Culture, Solange Dorey, conseillière municipale chargée des relations avec le monde associatif, John Guigue, adjoint au maire en charge de la vie dans les quartiers, John Guigue, adjoint au maire en charge de la vie dans les quartiers, Paul Thebault, conseiller municipal délégué chargé des délégations de service public, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux sports, pour ne citer qu'eux.

L'exposition «Trésors des Aubépins» est visible, aux horaires d'ouverture de la mairie, jusqu'au 14 février. Entrée libre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati