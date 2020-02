Ils ont fait le Salon des Voyages: découvrez l'Autriche avec Travel Partner Group (1/8)

Parmi les 75 exposants venus faire découvrir aux Chalonnais leurs destinations, lors de la 35ème édition du Salon des Voyages, se trouvait Travel Partner Group, une agence partenaire du Groupe Pierre Girardot, le spécialiste depuis plus de 30 ans dans des circuits en Europe centrale et orientale, en particulier l'Autriche. Plus de détails avec Info Chalon.

Si vous avez été parmi les plus de 8000 personnes à avoir arpenté les allées du Salon des voyages, qui a eu lieu du 17 au 19 janvier, au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, vous êtes peut-être tombé sur le stand de Travel Partner Group, un des 75 exposants partenaires du Groupe Pierre Girardot, organisateur de l'événement dont c'était la 35ème édition.



Représenté par Riet Fedi, 38 ans, Travel Partner Group est le spécialiste depuis plus de 30 ans dans des circuits à travers l'Europe centrale et orientale.



Cette agence de voyage, basée à Ellmau dans le Tyrol autrichien et partenaire du Groupe Pierre Girardot depuis plus de 15 ans, participe pour la 2ème année au Salon des voyages.



Riet est venu faire la promotion des pays alpins (Suisse, Bavière et Tyrol), des grandes capitales du Centre et de l'Est du Vieux Continent, mais aussi et avant tout de l'Autriche, un pays que bon nombre de visiteurs de cette 35ème édition du salon semblent connaître et apprécier.



C'était l'occasion d'échanger avec les Chalonnais et les plus curieux (ou gourmands) d'entre vous ont pu goûter aux fameux Mozartkügeln («Boules de Mozart» dans la langue de Goethe) et pas des moindres car ce sont ceux de la marque Mirabell (Kraft Foods Österreich GmbH), société autrichienne basée à Grödig près de Salzbourg, ville natale du célèbre compositeur. Ce sont les seuls autorisés à être ronds, les autres Mozartkugeln produits industriellement doivent avoir un côté plat.



Alors, l'année prochaine, lors de la 36ème édition du Salon des voyages, n'hésitez pas à faire un tour sur le stand de Travel Partner Group.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati