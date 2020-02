Ils ont fait le Salon des Voyages: L'Inner Wheel Chalon (2/8)

Parmi les 75 exposants venus faire découvrir aux Chalonnais leurs destinations, lors de la 35ème édition du Salon des Voyages, se trouvait le service féminin du Inner Wheel Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis 10 ans maintenant, le service féminin du Inner Wheel Chalon tient un stand au Salon des voyages.



Promouvoir l'amitié sincère, encourager l'idéal de service personnel et stimuler l'entente international, voici les objectifs du Inner Wheel, la plus grande organisation féminine au monde, mouvement créé par Margaret Golding, en Angleterre, le 10 janvier 1924.



Le 1er club français fut créé en 1950, à Valenciennes (Nord), fondé par Christiane de la Haye.



Le club proposait, au profit d'une noble cause, des gâteaux, gauffees et autres produits culinaires aux curieux venus découvrir les stands des 75 partenaires du Groupe Pierre Girardot, organisateur de cette manifestation qui en est à sa 35èm édition et qui a reçu la visite de plus de 8000 visiteurs, du 17 au 19 janvier.



«La cause n'est pas encore définie mais ce sera sûrement cette année pour un comité de quartier», indique Catherine Gandin, la présidente du club local.



«Nous avons toujours été très bien accueillis par la famille Girardot», précise-t-elle.



L'Inner Wheel Chalon, fondé le 27 mars 1993, est composé de 18 membres actifs.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati