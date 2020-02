Samedi 8 février 2020, c’est la dictée du Rotary à Fragnes-La Loyère

Le Rotary Chalon Saint-Vincent organise samedi après-midi 8 février à la salle du Bicentenaire la désormais traditionnelle Dictée du Rotary, en partenariat avec la commune de Fragnes-La Loyère.

Depuis 2015 les rotariens de Chalon Saint-Vincent vous convient à la Dictée du Rotary. Pour la troisième année consécutive ce rendez-vous convivial et ludique aura lieu à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère, magnifiquement décorée pour la circonstance. Le samedi 8 février avec inscriptions à partir de 14 heures et début de la dictée à 14h 30.

La Dictée du Rotary est une action nationale, dont l’objectif premier est de sensibiliser la population sur l’illettrisme, une situation qui concerne 3 millions de personnes en France, soit près de 10% de la population âgée de 18 à 65 ans résidant et scolarisée en métropole. Souvent invisible, l'illettrisme est une réalité. Plus nombreuses qu’on ne l’imagine sont les personnes qui, ayant appris à lire et à écrire, en ont complètement perdu la pratique et qui, ne possédant pas les compétences de base pour être autonome dans la vie courante, se trouvent particulièrement exposées au risque d'exclusion sociale.

Au profit de l’association PEL’MEL

Les bénéfices de l’action seront reversés à PEL’MEL, association chalonnaise bien connue, qui depuis maintenant un quart de siècle lutte contre ce véritable fléau.

Deux textes seront encore une fois proposés à la réflexion des participants espérés en nombre par les organisateurs : l’un pour les enfants de CM1 jusqu’à la 5e et l’autre réservé aux adultes, qui, c’est devenu une habitude, sera lu par Monsieur le maire de Fragnes-La Loyère en personne, vêtu de sa blouse grise de maître d’école.

Notez bien ce rendez-vous sur votre agenda et venez vous amuser en famille ou entre amis en faisant la dictée du Rotary... et si vous craignez d’être ridicule en commettant beaucoup de fautes, sachez que seuls les noms des gagnants seront révélés. Car il y aura des gagnants, les meilleurs « élèves » étant récompensés par des livres.

Petits et grands on vous attend à la salle du Bicentenaire, située 114 rue du Bourg.

Entrée gratuite.

Participation libre pour l’association PEL’MEL.

Gabriel-Henri THEULOT