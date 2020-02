Un prodige au Conservatoire du Grand Chalon!

Nathanaël Gouin figure parmi les jeunes pianistes les plus prometteurs de sa génération. Soliste et chambriste recherché, il se produit en Europe, en Asie, ou encore aux Etats Unis. Invité à donner des concerts dans des salles prestigieuses ainsi que dans des festivals tels que la Roque d’Anthéron et les Folles Journées, Nathanaël Gouin cultive un répertoire large et curieux.