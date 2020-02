QUARTIER CITADELLE - Travaux d’élagage du 10 au 14 février

Le Service des Espaces Verts va procéder à l'élagage des platanes du quartier de la Citadelle occasionnant certaines gênes à la circulation et au stationnement.

Lundi 10 février : place de l’Obélisque

La rue de la Citadelle sera fermée à la circulation entre la place de l’Obélisque et la rue d'Autun. Une déviation sera mise en place par le boulevard de la République, les rues Gauthey et d’Autun. Les arrêts de bus seront neutralisés et la prise en charge des usagers se fera boulevard de la République.

mardi 11 février et mercredi 12 février matin : place de Beaune côté pair

La chaussée sera rétrécie au niveau des interventions. Pour les véhicules venant du Palais de Justice et souhaitant se rendre en direction de la rue de la Glacière, la voie y permettant l’accès sera neutralisée. Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking situé entre la fontaine Neptune et la voie permettant l’accès à la rue de la Glacière, ainsi qu’entre les numéros 30 et 44 place de Beaune et en face de ceux-ci.

mercredi 12 février après-midi et jeudi 13 février :place de Beaune côté impair

La chaussée sera rétrécie au niveau des interventions. La voie de circulation de la place de Beaune située côté impairs et entre les rues de la Glacière et du Docteur Mauchamp sera fermée à la circulation hormis pour les véhicules de secours et les transports en commun. La rue Charles-Boysset sera interdite à la circulation au niveau de la place de Beaune et sera mise en impasse côté rue d’Autun afin de permettre l’entrée et la sortie des riverains. Le stationnement est interdit entre les numéros 23 et 37 place de Beaune.

Le vendredi 14 février : rue du Docteur Mauchamp

La rue sera fermée à la circulation entre la place de Beaune et la rue d’Autun, ainsi qu’aux véhicules de plus de 3,5 t rue d’Autun entre les rues de la Citadelle et du Docteur Mauchamp ; rue du Docteur Mauchamp entre la place Ronde et la rue d’Autun. Une déviation sera mise en place par les rues d’Autun et Charles-Boysset.

Le stationnement sera interdit rue du Docteur Mauchamp entre la place de Beaune et la rue d’Autun, sur le parking dit « du marché aux puces » situé face au numéro 4 rue du Docteur Mauchamp ainsi qu’entre les numéros 1 et 9 rue d’Autun.