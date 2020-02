Sport Boules : Info-chalon était à Montreux (Suisse) pour couvrir l’événement ‘Le Bouchon d’Or’

Une compétition de pétanque féminine très relevée. Le photoreportage info-chalon.com !

Samedi, c’est une belle compétition de pétanque qu’info-chalon a été invité à couvrir à Montreux (Suisse), par l’intermédiaire du Président du club de pétanque de Clarens, Reynald Deanzer, de la grande championne Nathalie Poget (sélection nationale de pétanque suisse) , licenciée au club de Clarens, ambassadrice d’info Chalon en Suisse et marraine du club de la boule d’Or et de Pierre-Alain Dumas, Vice-président du club de Clarens, parrain du concours de la fraternité franco-suisse avec la boule d’Or. Un concours qui se déroulait sous la présidence de Livio Grando, Président Général des boulodromes de Montreux et du CO (Comité d’Organisation) du Bouchon d’Or et sous la surveillance de Victor Bonetti entraineur de l’équipe nationale féminine de pétanque Suisse…

Organisé sur 2 jours, ce sont les meilleures 18 équipes triplettes féminines de tous les cantons suisses et deux équipes françaises qui se sont disputées des parties acharnées afin de remporter le fameux titre de « Bouchon d’Or 2020 ».

Une compétition placée sous l’œil avisé de Livio Grando,

Et de Victor Bonetti qui coachait l’équipe suisse !

Classées en deux tableaux A et B, à la fin des éliminatoires, voici les résultats des équipes lauréates :

Pour la finale A, 2 équipes cette année terminent exaeco avec 16 points : La sélection suisse composée de Corinne Althaus, Nathalie Poget, Fabienne Galloni et Maeva Bonnemain et l’équipe du Valais composée de Jessica Lamon, Nicole Walther et Karin rudolfs.

Pour la finale B, c’est l’équipe Biennoise composée de Sandrine Lauper, Anne-sophie Lauper et Isabelle Cataldo-Geiser qui a totalisé 18 points qui remporte le tableau B.

Un petit clin d’œil aussi à la sélection féminine du club de pétanque de Clarens composée de Denise Auberger, Danièle Bettems et Françoise Jacquet qui termine 3e du tableau B,

A Livio Grando, Président du CO Bouchon d’Or féminin qui a procédé à la remise des récompenses,

A Victor Bonetti entraineur de l’équipe nationale féminine de pétanque suisse en compagnie des deux équipes finalistes et qui remportent le Bouchon d’Or 2020

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B