REFORME DES RETRAITES - Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à Chalon sur saône

Départ du cortège à 14h depuis la Maison des syndicats.

Communiqué de presse

Retraites :

Toujours aussi déterminé·es pour obtenir ensemble

le retrait du projet Macron !

EN GREVE ET EN MANIFESTATION JEUDI 06 FEVRIER

14H, maison des syndicats

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, avec les Gilets Jaunes 71 se félicitent de l’importance des mobilisations depuis le 05 décembre dernier pour le retrait du projet de loi des retraites du Gouvernement.

Une mobilisation impressionnante par sa force et sa durée, le soutien sans faille de l’opinion publique, l’avis du Conseil d’État : le projet de réforme des retraites n’a jamais été si fragile.

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie gouvernementale. Ce projet de loi est décidément injuste et dangereux. Il confirme nos analyses avec un mépris des formes réglementaires et législatives et, sur le fond, fait ressortir la régression du projet. Il pointe les biais de l’étude d’impact et des 29 ordonnances auxquelles le texte du projet de loi renvoie comme autant d'éléments qui masquent la réalité dudit projet. Il contredit les engagements de compensation aux dégâts de la réforme que le gouvernement avait fait miroiter pour certaines catégories comme les enseignants.

Malgré la « conférence des financeurs », nos organisations syndicales réaffirment leurs propositionsd’augmentation des recettes des régimes de retraites, qui passent par une meilleure répartition des

richesses créées par le travail des salarié·es.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires avec les Gilets Jaunes 71 appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestations à l’occasion du début des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale.

NI AMENDABLE NI NEGOCIABLE RETRAIT DU PROJET DE LOI