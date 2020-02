... et autour du 31ème Congrès de l'Union départementale FO de Saône-et-Loire

Samedi, le salon du Colisée accueillait le 31ème Congrès de l'Union départementale Force Ouvrière de Saône-et-Loire. En marge de ce temps fort pour le syndicat, Info Chalon a fait le tour des stands des partenaires de cette organisation syndicale qui s'oppose au projet Macron-Philippe de retraite à points.

L'Union départementale Force Ouvrière de Saône-et-Loire tenait son 31ème Congrès, samedi, dès 8 heures, dans le salon du Colisée, en présence du secrétaire général de l'organisation syndicale, Yves Veyrier.



En marge du Congrès, plusieurs partenaires de l'UD de Force Ouvrière, présidée par François Bucaille, parmi lesquels, la société d'assurance MACIF représentée par Marie-Odille Guyon, coordonnatrice régionale de la sensibilité FO de la région Bourgogne Franche-Comté, le Groupe Up (ex-Chèque Déjeuner), Syncea, cabinet pluridisciplinaire d'expertise et de conseil pour Comité Social Économique (CSE) d'entreprise, représenté par Fayçal Abassi, expert-comptable associé des bureaux de Lyon, Aesio, représenté par Isabelle Goninet, chargée des relations avec les décideurs sociaux, et Nadine Forgeaux, conseillère mutualiste entreprise au sein de ce groupe de prévoyance regroupant 3 mutuelles françaises spécialisées dans l’assurance de personnes (Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle et Eovi Mcd Mutuelle), AG2R La Mondiale représenté par Béatrice Degrange et Dominique de Saint-Gilles, responsables Grands Comptes Épargne chez cet assureur mutualiste, Technologia Expertises représenté par Philippe Baselli, responsable développement au sein de cette communauté d’experts, le Groupe VYV, né début 2017 de la réunion historique de plusieurs acteurs mutualistes (MGEN, Harmonie Mutuelle et Harmonie Fonction Publique) représenté par Vanessa Saint-Arromain, responsable d'animation commerciale développement-réseau collectif Région Nord-Est, et Apicil, groupe de protection sociale représenté par Marc Deroudille, chargé de missions Relations Extérieures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati