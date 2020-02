Chalon-sur-Saône: La quadrette Griffonet-Blondet-Bertheau-Gobbo dans le top 5 du concours de ‘Boules Lyonnaises’ du ‘Boulodrome’

Le traditionnel concours quadrettes vétérans organisé par la société du Boulodrome a connu un franc succès ce jeudi à Chalon-sur-Saône.

Christian Labille, le Président, était plus que satisfait car le concours affichait presque complet avec 15 quadrettes présentes venues de tout le département (Sennecey-le-Grand, Sornay, Macon, Laives ...), du département voisin (Talant-Dijon), du bassin chalonnais Crissey, Chatenoy-le-Royal et locales Boule Saint Jean, Boule d’Or, Cheminots et Charreaux.

Un clin petit d’œil au Président Christian Labille que nous avons trouvé bien seul lors de cet événement !

La quadrette mixte Patrick Griffonnet (Talant), Marie Bertheau (Charreaux), Armand Gobbo (Dijon) et Jean-Philippe Blondet (Boule d’Or) termine dans le top 5 de ce concours.