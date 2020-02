Le bijoutier Swarovski pare les Reines du Carnaval

Découvrez les choix des reines de carnaval et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi soir, à 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône, se déroulait la traditionnelle cérémonie de choix des bijoux portés par les reines lors du traditionnel défilé du carnaval.

Gilles Platret, Maire de Chalon, assisté de nombreux élus et sympathisants, procédait à cette ancienne cérémonie aux côtés des trois majestés chalonnaises représentant la ville de Chalon lors de la 100e édition de ce carnaval.

Quelques extraits de son allocution : « Très heureux d’accueillir la bijouterie ‘Swarovski’ qui est la bienvenue dans cette occasion charmante afin d’honorer nos Reines pour ce grand moment qui se rapproche. Le choix des bijoux, c’est aussi l’arrivée de la grande journée. C’est un moment important, traditionnel et très ancien dans les institutions de carnaval. C’est aussi là à cet instant, la volonté de la municipalité, de s’associer pleinement à ces grands jours que nous allons vivre tous ensemble […] Je vous remercie tous de votre présence et je laisse le temps aux Reines de choisir leurs bijoux. Merci à tous et vive le carnaval de Chalon ! ».

Après plusieurs choix possibles, voici la sélection retenue par les majestés chalonnaises :

Reine : Parure de la ligne ‘Plume’ correspondant à un collier, un bracelet et une paire de boucle d’oreilles en cristaux autrichien montés sur du métal ‘Rodier’.

1e Vice Reine : Parure de la ligne ‘Spirit’ correspondant à un collier, un bracelet et une paire de boucle d’oreilles en cristaux plus important montés sur du métal doré.

2e Vice Reine : Collier sautoir en forme Y de la ligne ‘Pénélope Cruz’, avec cristaux montés en métal doré.

La soirée se terminait par le pot de l’amitié.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B