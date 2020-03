COUP DE COEUR DU JOUR - Merci à Mathilde !

Mathilde, 23 ans, étudiante infirmière en troisième année, et sapeur-pompier volontaire.



- Pourquoi s’être engagée ?

- « Je souhaite me rendre disponible au service de la population afin d’apporter mon aide aux personnes dans le besoin. C’est également une passion et mon entourage pompier qui m’a permise d’affirmer ce choix. Je voulais également prouver que la femme était autant capable qu’un homme d’assurer les missions d’un sapeur pompier. »

