MUNICIPALES - Au jeu des followers sur les réseaux sociaux, Bien Vivre à Chalon remporte la mise

Depuis les élections municipales de 2014, une énergie importante a été mobilisée par les différents candidats afin de mobiliser son électorat. Et une semaine du premier tour.. les premiers résultats tombent à Chalon sur Saône.

Ce dimanche soir, la page En Avant Chalon, liste de Gilles Platret et de Sébastien Martin se félicitait sur Facebook d'avoir atteint le seuil des 1000 soutiens (1034). Un seuil déjà franchi il y a deux semaines par la page de Bien Vivre à Chalon et Mourad Laouès qui affiche à ce jour quelques 1129 soutiens. Derrière en 3e position, c'est Nathalie Leblanc et Cultivons Chalon qui arborent quelques 854 soutiens. Plus loin, viennent sabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon avec 557 soutiens affichés et Alain Rousselot-Pailley et Ensemble Chalon avec 531 soutiens . La liste du Rassemblement National de Franck Diop et Ensemble pour Chalon ainsi que celle de Lutte Ouvrière de Pascal Dufraigne ne figurent pas ostensiblement sur les réseaux sociaux.

Même si ce classement est loin de présager un quelconque résultat électoral dimanche soir, il n'en demeure pas moins que dans les états-majors de chacune des listes, les commentaires doivent aller bon train.

