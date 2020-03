MUNICIPALES - Une centaine d'agents municipaux mobilisés pour la mise sous enveloppe

Ce lundi soir, ils avaient rendez-vous au Colisée.

Rendez-vous était donné ce lundi soir au Colisée pour une centaine d'agents municipaux de la ville de Chalon sur Saône. Au menu, la mise sous enveloppe des centaines de bulletins et professions de foi des candidats aux élections municipales. Avec 7 listes candidates, les agents ont eu de quoi faire. Au final, ce sont plus de 26 000 enveloppes préparées et qui seront distribuées dans les jours à venir, en vue du premier tour des élections municipales qui se tient ce dimanche 15 mars.