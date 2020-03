La sécurité est l’une des préoccupations principales des chalonnaises et des chalonnais. Je l’ai constaté lors de mes portes à portes et de mes rencontres sur les marchés depuis septembre dernier.

C’est à l’évidence l’un des enjeux majeurs pour les 6 prochaines années. En la matière, j’entends porter une politique responsable et ambitieuse. Il s’agit de garantir une meilleure tranquillité publique en bâtissant un continuum de sécurité.

D’abord, il faut augmenter l’effectif de la police municipale et le porter à 50 agents, contre à peine 30 agents actuellement qui sont déjà entièrement dévoués à leurs missions. L’objectif est un déploiement dans toute la ville pour mettre en œuvre de manière effective la police de sécurité du quotidien. Personne ne sera ainsi délaissé. Les agents seront visibles et affectés continuellement à un quartier de Chalon. Ils pourront s’y fondre, tisser des liens et remplir leurs missions de renseignement, de prévention, et d’intervention.

Mais cela ne suffit pas, pour réussir ce continuum de sécurité, il faut y associer les habitants. Nous mettrons en place un dispositif citoyens solidaires et vigilants dans les résidences et les lotissements de Chalon. Sur la base du volontariat, des citoyens s’engageront à être attentifs à tout ce qui peut compromettre la tranquillité et la sécurité dans leur quartier, et à alerter la police s’ils l’estiment nécessaire. Bien entendu, ils seront responsabilisés et encadrés par la police nationale et la police municipale. C’est un dispositif qui a fait largement ses preuves en zone gendarmerie. Je l’ai mis en place à Chatenoy en Bresse. Certaines villes l’on fait avec succès, nous le ferons à Chalon.

Chacun doit être acteur de la sécurité collective, c’est tout simplement de la citoyenneté. Les mesures proposées sont ambitieuses et innovantes. Il nous faut bâtir ce continuum de sécurité pour que Chalon redevienne une ville d’avance.

Alain Rousselot Pailley

Tête de liste Ensemble Chalon