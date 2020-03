Afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité des associations caritatives de notre territoire, la Ville de Chalon-sur-Saône a décidé de créer une réserve bénévoles.

Cette réserve a pour objet, en cas de nécessité, de faire appel aux bonnes volontés pour remplacer les bénévoles empêchés d’exercer leurs missions.

Les missions proposées seront essentiellement des fonctions liées à la logistique, la manutention ou bien encore le transport.

Les Chalonnaises et les Chalonnais qui souhaitent se porter volontaires, sont appelés à se faire connaître :

par téléphone : 03 85 90 01 90

par mail : [email protected]

Plus que jamais dans cette période difficile, la solidarité à l’égard des plus faibles et des plus fragiles d’entre nous, doit constituer une priorité.