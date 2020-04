Le Choeur Opus 71 annule tous ses concerts pour 2020

Les cinq concerts prévus pour 2020 à Tournus, Chalon, Beaune, Nevers et Autun sont reportés sur 2021 à des dates pas toutes définies.

Circonstances de confinement obligent, les répétitions ont été suspendues, de ce fait il est difficile de préparer la saison estivale prévue pour 2020.

En effet le Choeur chalonnais Opus 71 était en préparation depuis quelques semaines bien avant le confinement, du « Stabat Mater » de Anton Dvorak. Les concerts étaient prévus le 9 mai 2020 à Tournus, abbatiale Saint Philibert; le 10 mai 2020 en la cathédrale St Vincent de Chalon-sur-Saône et le 16 mai 2020 dans la Basilique Notre-Dame de Beaune. Bien évidemment ces concerts se voient reportés sur 2021 à des dates à définir, sachant que le Choeur Opus 71 pourrait également préparer une autre oeuvre pour saison 2020 - 2021.

Par ailleurs Opus 71 a été invité par le Choeur du Conservatoire de Nevers à se joindre dans l’interprétation de « la Messe du Couronnement » de Mozart. Le concert était programmé dans le cadre de l’hommage à Mozart, le samedi 4 juillet 2020. L’invitation tient toujours et le concert est reporté au dimanche 9 mai 2021.

Le Choeur Opus 71 devait aussi interpréter ce qui a été un grand succès pour cette association chorale en 2019, s’agissant du « Requiem » de Mozart et ce dans le cadre des festivités des 900 ans de la Cathédrale Saint Lazare d’Autun le 31 aout 2020. Ces festivités et ce concert ont donc été annulé pour les raisons que l’on sait et seront sans doute reportés sur 2021 également.

Le président de l’Association Opus 71, Jean-Yves Poy et le chef de choeur Christian Garneret restent dans l’espoir de bon nombre de choristes, de voir reprendre les répétitions, mais cela ne sera pas possible avant le mois de septembre 2020 et ce en fonction des dispositions gouvernementales du moment en matière de confinement et autres directives.

JC Reynaud