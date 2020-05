Réouverture des marchés à Chalon : un accès strictement règlementé pour assurer la sécurité sanitaire

Avec le port du masque obligatoire.

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

L’organisation des marchés de la commune reprendra, aux horaires habituels mais avec des aménagements respectant les préconisations sanitaires. Ils seront donc réaménagés et sécurisés :

Mercredi matin, place de l’Hôtel de Ville,

Mercredi matin, Prés Saint-Jean,

Jeudi matin, Stade (marché alimentaire uniquement),

Vendredi, places de Beaune et Charles de Gaulle (marché non alimentaire),

Dimanche matin, boulevard de la République.

Tous les marchés seront barrièrés afin d’en contrôler l’affluence. Les entrées et sorties seront matérialisées. Le port du masque sera obligatoire pour accéder à l’enceinte des marchés. Les clients des marchés sont priés de ne pas toucher les produits et de ne pas se servir directement : de la rubalise matérialisera un espace infranchissable entre le client et l’étal du commerçant.

Un panneau d’information notifiera à l’entrée des marchés les règles à respecter :

Port du masque obligatoire

Ne pas toucher les produits

Ne pas serrer la main

Ne pas s’embrasser

Respecter 1 mètre de distance entre chaque personne

Tousser et éternuer dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Se laver les mains régulièrement ou utiliser un gel hydro-alcoolique.

Il est à noter qu’en raison du placement en rouge du département de Saône-et-Loire, la réouverture de ces marchés constitue un test et qu’ils pourront être fermés à nouveau s’il est constaté que les conditions sanitaires ne sont pas respectées.