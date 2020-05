Le chiffre du jour sur info-chalon.com

Ce samedi, c'était jour de conseil municipal à Chalon sur Saône. Jour d'installation du conseil 2020-2026.

Compte tenu des dispositions sanitaires, le conseil municipal se tenait à huis clos, en dehors de tout public et de la presse. C'est donc sur internet que l'installation du conseil était retransmise en privilégiant particulièrement les réseaux sociaux. Depuis quelques années, le maire de Chalon sur Saône fait le pari de Facebook pour assurer la transmission d'un certain nombre d'informations municipales et c'est donc tout naturellement sur ce support que la ville entendait jouer la carte de la transmission en direct. Au plus fort du taux de connexion, l'installation aura réussi à drainer vers elle moins de 500, sans jamais dépasser ce seuil, avec des personnes pour un certain nombre venues par curiosité et pas électeurs à Chalon sur Saône.

L.G