CONSEIL MUNICIPAL - 18 points à l'ordre du jour ce jeudi soir à Chalon sur Saône

Après la session de l'installation officielle, place à une session complémentaire ce jeudi, toujours à huis clos. Un conseil qui votera les indemnités des élus, la baisse d'un tiers du tarif de la restauration scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire ou encore la mise en place de la gratuité du stationnement en surface jusqu'à la fin du mois d'octobre.

18 points sont à l'ordre du jour du conseil municipal de Chalon sur Saône ce jeudi soir. Après avoir installé officiellement Gilles Platret pour un 2e mandat et nommés les adjoints au maire, le conseil municipal devra statuer notamment sur la création de 10 postes supplémentaires d'agents de police municipaux de catégorie C à temps plein. Le conseil fixera également les indemnités des élus, indemnitées qui pourront être majorées de 20 % au titre de commune chef-lieu d'arrondissmeent et majorées au titre de commune attributaire de la dotation de solidarité urbaine. A noter que les douze adjoints bénéficieront de 23,28 % de l'indice brut terminale de la Fonction Publique Territoriale (1388,35 euros), les six conseillers municipaux délégués de 9,70 % de ce même indice (578,48 euros) et les quatorze conseillers municipaux délégués chargés de mission bénéficieront de 3,90 % de l'indice mentionné (232,59 euros).

Différents points administratifs de répartition des fonctions de chacun viendront compléter le conseil.

A noter que le conseil statuera ce soir sur l'abaissement d'un tiers des tarifs de la restauration scolaire dans le cadre du Covid19, compte tenu du service de repas froids, au moins le temps de la fin de l'année scolaire.

Le conseil municipal votera la gratuité temporaire du stationnement sur voirie jusqu'au 31 octobre dans le cadre d'un plan de relance du commerce de centre ville.

Laurent Guillaumé