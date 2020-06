PLAN RELANCE COMMERCE CENTRE VILLE - La ville de Chalon sur Saône va faire l'impasse sur 1,3 million d' euros de recettes

Dans le cadre d'un coup de main aux commerçants sédentaires et non-sédentaires, la ville de Chalon sur Saône a annoncé une série de mesures, similaires à bien d'autres villes.

Interpellé par les oppositions municipales sur les mesures mises en place en terme de soutien à l'économie locale, Gilles Platret a annoncé un plan d'aide qui vise notamment en juillet "à l'exonération totale des droits de places, des droits des terrasses et de la taxe publicité". Une éxonération dont le manque à gagner pour la ville de Chalon sur Saône est estimé à 700 000 euros a précisé Gilles Platret ce jeudi soir. Un manque à gagner auquel vient s'ajouter les 5 à 600 000 euros de non-recette avec la gratuité des 3h de stationnement en surface jusqu'à la fin du mois d'octobre. En lien avec les commerçants, "on travaille sur le développement de bons d'achats valorisant les commerces chalonnais", un sujet abordé par Bien Vivre à Chalon qui a évoqué sa volonté de voir apparaître "une monnaie locale". Parallèlement à ces annonces, le maire de Chalon sur Saône a souligné "l'extension des terrasses" regrettant au passage "l'absence d'une locomotive en centre-ville. On aurait eu H&M ou la FNAC, la situation serait toute autre. J'en suis désolé. C'est l'Histoire".

L.G