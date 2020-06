Réouverture de l’Espace Patrimoine

L’Espace Patrimoine, situé à côté du Musée Niépce, 24 quai des Messageries, a réouvert ses portes.

Il s’agit, pour rappel, d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, gratuit et ouvert à tous.

L’exposition permanente, intitulée « Fragments d’histoires, une histoire architecturale et urbaine de Chalon-sur-Saône », propose une découverte des grandes étapes qui ont façonné la forme actuelle de la Ville.

L’exposition temporaire « Les Trente Glorieuses à Chalon-sur-Saône » y est reconduite. En effet, Chalon-sur-Saône a très tôt attiré l’attention des chercheurs car c’est l’un des rares territoires en France à avoir expérimenté la totalité des procédures d’urbanisme mises en œuvre pendant les « Trente Glorieuses » (1945-1975).

C’est une période de forte expansion pour la ville, et aujourd’hui encore, beaucoup de Chalonnais vivent dans des logements construits à cette époque, issus des opérations Aubépin, Bellevue, Bassin du Canal, Canal Rocade, Brill-Pinette, Laennec, ZUP des Prés Saint-Jean, ZAC du Plateau Saint-Jean, Chalon Nord ou Rives de Saône…

Exposition temporaire réalisée en partenariat avec le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Divers Cités : Les grands ensembles Bourgogne & Chalon-sur-Saône.

ATTENTION : En raison de l’épidémie de COVID 19 en cours, les conditions d’accueil sont modifiées.

- horaires d’ouverture : Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

- 10 personnes maximum dans l’Espace patrimoine, personnel compris ;

- Visites par créneaux d’1h maximum : entrée des visiteurs à chaque début d’heure pleine (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h) et jusqu’à la jauge maximale autorisée, sortie à la fin de l’heure.