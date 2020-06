Le Bar ‘Le Niepce’ perpétue, la fête de la musique

Le photoreportage info-chalon.com

Si à cause du COVID 19, la fête de la musique était interdite dans les rues et les lieux publics, seuls, les tenanciers d’établissement pouvaient célébrer cet événement en respectant le cahier des charges qui leur était imposé.

Aussi au Bar-Pub ‘Le Niepce’ place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, les gérants de l’établissement avaient décidé de célébrer la fête de la musique en organisant une soirée concert avec les groupes :

‘ScatterBrain’ aux genres blues, rock, rock and roll et aux influences Johnny Winter, The Yardbirds, Ten Years, After, Creedence Clearwater Revival…

‘Illimité’ qui interprète des tributs de ‘Téléphone’ mais aussi tous les classiques du rock Deep Purple, Led Zepplin, Beatles, Rolling Stones...

Ce sont plus de deux cent personnes qui ont assisté à cette soirée concert.

