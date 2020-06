Réouverture de l'accueil de la Mission Locale du Chalonnais à partir de ce lundi

Depuis ces huit dernières semaines, vous avez déployé avec vos équipes beaucoup d’énergie et de créativité, pour assurer la continuité de votre activité.



Comme vous depuis le mardi 17 mars, nous réinventons nos modes de travail, d’interactions et de management.



Nous nous sommes mobilisés pour continuer à accompagner notre public et entretenir notre partenariat :

Nos missions d’accueil et d’accompagnement se poursuivent en alternance entre présentiel sur site et télétravail

Depuis le mardi 2 juin, les jeunes sont reçus sur rendez-vous au 49 avenue Boucicaut et les inscriptions sont possibles par téléphone au 03 85 93 47 59 et via notre site Internet.

A partir du lundi 22 juin 2020 : nous allons réouvrir l’accueil, proposer une inscription sur site, et reprendre des ateliers collectifs en Garantie Jeunes.



Nos locaux sont équipés pour vous accueillir à nouveau, en garantissant votre sécurité, dans le respect du protocole sanitaire gouvernemental et conformément aux recommandations de l’UNML et de l’ARML:

Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques au personnel, jeunes et partenaires

et de au personnel, jeunes et partenaires Affichage spécifique concernant les distances de sécurité, le rappel des gestes barrières,

Équipements spécifiques avec écrans de protection en plexiglas dans les bureaux dédiés aux entretiens individuels, visière de protection pour le personnel,

Désinfection régulière des poignées de porte, interrupteurs, chaises de la partie accueil public, désinfection entre chaque rendez-vous, des bureaux d’écoute



Nos accompagnements et ateliers pourront être désormais menés tout ou partie en présentiel ou à distance, en nous adaptant à différentes contraintes et conformément aux règles d’hygiène et de sécurité en place.



Au plaisir de vous retrouver prochainement dans le cadre de nos différentes actions d’accompagnement !