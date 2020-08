Les Guinguettes à l'heure anatolienne avec Poyraz lundi soir à Chalon-sur-Saône

Du 15 au 30 août, les soirées à Chalon-sur-Saône sont à nouveau à la fête avec le retour des Guinguettes au Port-Villiers et sa série de concerts gratuits. Lundi, c'était Poyraz, un trio qui nous transportait entre la Thrace Occidentale et l'Anatolie, au son du saz. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.