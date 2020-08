La communauté arménienne de Chalon-sur-Saône se mobilise contre l'expulsion d'une famille

Ayant quitté l'Arménie pour la France depuis plus de 5 ans, Tigrane Yeganyan a été arrêté jeudi matin avec sa mère et son père qui a pourtant des ennuis de santé. Enfermés dans un centre de rétention, ils vont être expulsés vers leur pays d'origine où le jeune de 20 ans a de fortes chances d'être arrêté pour s'être soustrait au service militaire. Afin de venir en aide à cette famille en détresse, la communauté arménienne Chalonnaise se mobilise. Plus de détails avec Info Chalon.