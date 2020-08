Les Guinguettes vibraient mercredi soir au rythme de la funk avec Monarq

Venus de Bretagne, une terre de rock où, lors des concerts, on lève sa pinte pleine de boisson houblonnée aussi haut que vont les décibels, Monarq a mis l'ambiance aux Guinguettes. Hier, pendant une heure, le groupe a fait vibrer le Port Villiers au rythme de la funk. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.