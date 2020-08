Ciné sous les étoiles : plus de 800 personnes pour «Le Roi Lion» au Plateau Saint-Jean

Ciné sous les étoiles à Chalon-sur-Saône, c'est fini pour cette année! Pour clôturer les choses en grand, la Ville proposait aux Chalonnais pour «Le Roi Lion» au Plateau Saint-Jean. Et pari réussi : vous étiez plus de 800 à venir assister à la projection de cette magnifique adaptation "live" du grand succès de Disney. Plus de détails avec Info Chalon.