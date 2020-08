En 2020, ‘Chalon Dans la Rue’ à laissé la place aux ‘Rendez-vous d’Automne’ : « L'Aube » Acte 1

« L'Aube » Acte 1 : Le photoreportage info-chalon.com

Le festival Chalon ‘Dans la Rue’ n’a pas eu lieu mais conscients de l’importance du festival pour la profession, les artistes, le territoire et le public et toute l’équipe du festival ‘Chalon dans le Rue’ a souhaité programmer des spectacles culturels, tout en tenant compte de la situation sanitaire. Ainsi sont nés les ‘Rendez-vous d’Automne’ ; une nouvelle forme de programmation, inédite et non un festival reporté ! Une manifestation qui suit les étapes de ce retour à la vie et un récit qui se construit en 3 week-ends, comme les 3 actes d’une histoire.

Le 29 et 30 août avait lieu l’Acte 1 intitulé ‘l’Aube’, une dizaine de spectacles qui se déploient en simultané dans des lieux clos, sous des formats courts (15 à 35mn). « Les consciences s’éveillent, les créations questionnent. La programmation est tenue secrète. Le public s’inscrit à un créneau horaire et un lieu donné et… se laisse porter ! ».

Info-Chalon était présent pour l’un des premiers spectacles qui se déroulait à 10 heures 30, 49 rue d’Autun à Chalon « Les Emotions de Ghislain » présenté par la compagnie Kraft en Corps. Une animation d’une durée de 20 minutes proposant un « spectacle de marionnette sac émotive et violoncelle expressif » interprété par les artistes Anaïs Soreil (Violoncelle) et Jade Malmazet (Marionettes).

Le spectacle a séduit le public présent, il a été chaudement applaudi en fin de représentation.

Lors de cet événement, on notait la présence de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture et Bruno Alvergnat, co-directeur du festival ‘Chalon Dans la Rue’.

