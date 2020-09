Golf :  Grand succès du Ringer Score Monsieur Store

Le Ringer Score Monsieur Store, disputé durant tout l’été, vient de connaître son épilogue. La compétition, inédite à Chalon, a couronné de beaux vainqueurs dans toutes les séries.

Quel golfeur amateur n’a jamais rêvé de jouer 5, voire 10 sous le par, c’est-à-dire 5, voire 10 en dessous du score idéal pour la totalité du parcours. En participant depuis le 28 juin au Ringer Score Monsieur Store, qui s’est achevé ce dimanche sur les greens du Golf de la Roseraie, six joueurs ont concrétisé leur rêve.

La formule du Ringer Score consiste à jouer plusieurs fois le même parcours en ne retenant que le meilleur score réalisé sur chaque trou. Au fil des parties, la meilleure carte possible se constitue progressivement. Avant la finale, qui s’est déroulée dimanche dernier, les 166 participants, dont 34 dames, ont eu onze manches pour améliorer leur carte. Et, comme l’a signalé Eric Morin, manager du Golf de Chalon, lors de la remise des prix, beaucoup de joueurs se sont pris au jeu et ont été assidus.

Une carte de 59

Ce n’est pas une surprise, la meilleure carte rendue a été celle de Thomas Louvrière, meilleur index du tournoi. Avec un score brut de 59, que n’aurait pas dédaigné Bryson DeChambeau, le vainqueur de l’US Open 2020. Soit 12 sous le par, qui est à Chalon de 71. Regrettons qu’avec une pareille carte le jeune espoir de l’AS Golf n’ait pas gagné son billet pour le Master d’Augusta en novembre prochain. Mais cela est une autre histoire... T

homas Louvrière devance dans l’ordre Lucas Denis, qui a signé une carte de 61, et Simon Zacchini, auteur d’un score de 62. Sont également descendus 5 au dessous du par Julien Bonnot, Guyanais de passage à Chalon en juillet avec 64, Loïc Couvet avec 65 et Pierre Denis avec 66.

Deux golfeuses ont joué en dessous du par, ce qui leur a permis de gagner respectivement la 1re série et la 2e série dames. Il s’agit de Martine Dubreuil et de Françoise Dausse, à créditer d’un magnifique 70.

Une réussite

Le Covid-19 est arrivé début mars, juste avant le commencement de la saison, et a tout chamboulé le calendrier 2020. A l’exception du Trophée du Crémant de Bourgogne, toutes les compétitions dominicales ont été reportées en 2021. « Sur une idée de notre secrétaire Brigitte Meslin on a décidé d’organiser un Ringer Score, car on ne pouvait pas rester sans rien faire cette année » a indiqué Eric Morin. Avec en moyenne une cinquantaine de concurrents chaque dimanche l’épreuve a été une réussite. Au point que certains participants ont demandé une nouvelle édition dès l’an prochain.

Le manager du Golf, qui avait à ses côtés Françoise Lartaud, vice-présidente de l’AS Golf, a profité de l’occasion qui lui était donnée pour faire un état de la situation. « Dès la fin du confinement, toute l’équipe s’est retroussée les manches et on s’en est sortis ». Et tout aussitôt d’ajouter. « Vous êtes disciplinés. Je vous demande de ne pas vous relâcher ».

Les résultats :

1re série dames : 1. Martine Dubreuil 70, 2. Lucie Martino 71.

2e série dames : 1. Françoise Dausse 70, 2. Brigitte Brelaud 77, 3. Chantal Bernardin 78, 4. Brigitte Meslin 79.

3e - 4e série dames : 1. Annick Franc 91, 2. Caroline Franc 95.

1re série messieurs : 1. Thomas Louvrière 59, 2. Simon Zacchini 62, 3. Julien Bonnot (Matoury) 64, 4. Loïc Couvet 65, 5. Gérard Cour 67, 6. Damien Dupuis 67, 7. Patrice Renaud 67, 8. Philippe Landrot 67.

2e série messieurs : 1. Pierre Denis 66, 2. Nicolas Grebot 70, 3. Hervé Bonnefoy (Avoise) 71, 4. Fabrice Pelletrat 71, 5. Carmelo Martino 72, 6. Sylvain Fourneret 74, 7. Anthony Vincent 74, 8. Alain Perrault 75, 9. Jean Brelaud 75, 10. Jean-Claude Bacque-Mouret 75, 11. Denis Pabiszak 75, 12. François Laperotte 75, 13. Arnaud Vitton 76, 14. Olivier Perret (Avoise) 77.

3e - 4e série messieurs : 1. Sébastien Pourette 83, 2. Anthony Laulognon (Bourgogne-Franche-Comté) 85, 3. Pascal Metz 86, 4.Paul Contamine 87.

Jeunes : 1. Lucas Denis 61, 2. Thibault Bouyssou 76.

Gabriel-Henri THEULOT