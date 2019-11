Quentin Sigonney, nouveau chef pour l’Harmonie Banda Desperados

Pour cette rentrée de septembre 2019, la désormais « Harmonie Banda Desperados de Châtenoy-le-Royal » est dirigée par un jeune chef en remplacement de Stéphane Maitrot.

Comme nous l’avions annoncé dans nos colonnes lors de l’Assemblée générale statutaire, l’Harmonie Banda Desperados a vu la passation de pouvoir entre les deux chefs.

En effet Stéphane Maitrot a du laisser sa place de chef d’orchestre, du fait d’une nouvelle orientation professionnelle du coté de Lyon. Il a fait connaître, au bureau de l’association, un jeune musicien de 22 ans, originaire du Pays de Gex dans l’Ain, flutiste de métier et pratiquant cet instrument depuis 15 ans en la personne de Quentin Sigonney.

Un musicien dans l’âme puisque issu d’une famille de musiciens, il a passé son Bac littéraire option musique tout en obtenant en 2017, un diplôme d’études musicales de flute traversière, au terme de deux ans de Conservatoire. Etudiant à Dijon il se dirige vers une carrière d’enseignant en passant en Brevet d’Etat.

Quant à la pratique au sein de formations musicales, il exerce au sein d’un big band dont le public pourra faire la découverte lors du concert annuel de la Banda Desperados en janvier 2020.

Pas de remise en cause

Il a voulu saisir l’occasion qui lui était offerte en acceptant de venir diriger l’Harmonie Banda Desperados : « Je vais rester sur ce qui se fait déjà et sur un programme qui se rapprochera un peu plus de l’Harmonie, d’ailleurs nous avons commencé à travailler en vue du concert annuel, tout en y ajoutant aussi un peu d’improvisation. » précise Quentin Sigonney.

Puis de poursuivre : « Il n’est pas question de remettre en cause l’identité du groupe, mais de bousculer un petit peu les habitudes, car c’est comme cela que l’on pourra continuer à progresser directement. Il y a en effet un réel potentiel chez les musiciens de l’Harmonie Banda Desperados et c’est un vrai plaisir de travailler ici. » tient à conclure le nouveau chef de cet formation musicale aux qualités connues et reconnues sur le territoire et au-delà.

Sachant que l’Harmonie Banda Desperados est ouverte à tous les musiciens qui souhaitent s’exprimer dans ce registre. Il suffit pour cela de contacter le Président en exercice, Laurent Balaguer ou par mail à bandadesperados@gmail.com.

Bienvenue à Quentin Sigonney dont il sera possible de faire connaissance ce lundi 11 novembre 2019 lors de la cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918.

JC Reynaud