Réussite incontestée de la dégustation organisée par le CRC

Le Châtenoy Rugby Club et sa nouvelle équipe dirigeante a réussi son coup en organisant ce samedi 7 décembre 2019 sa dégustation d’huitres, escargots et saumon.

Beaucoup de monde et surtout beaucoup de convivialité pour cette dégustation annuelle d’huitres, escargots et saumon organisée par la jeune équipe dirigeante du Châtenoy Rugby Club. Bien sûr avec un peu d’inquiétude dans la première heure, une inquiétude qui s’est avérée non fondée au fur et à mesure de l’avancement de la matinée et de la journée. Le public est venu, dont une forte équipe de Saint Firmin, et a consommé, avec la surprise de voir quelques anciens dirigeants s’asseoir aux tables, comme quoi le rugby à Chatenoy conserve toutes ses valeurs quand elles sont saines. Le président Benjamin Marlot a repris le sourire, si pour autant il l’avait perdu surtout en constant le résultat financier de cette journée, nécessaire pour assurer le fonctionnement du club.

Coté sportif la saison continue, si la phase Aller est maintenant terminée, force est de constater que la place de dernier de cette poule de qualification ne reflète pas la volonté des joueurs de cette Entente avec le club de Saint Firmin. « Nous avons des temps forts que nous n’arrivons pas concrétiser plus et des temps faibles qui nous font que nous n’arrivons pas à marquer sur la fin. » souligne le président Marlot en indiquant la courte défaite à Is sur Tille, premier de la poule.

Dimanche prochain 15 décembre 2019 ce sera le premier match retour contre le club Saône Seille sur le terrain de Saint Firmin. Ensuite ce sera la pause des confiseurs pour ces fêtes de fin d’année, la reprise étant prévu le 19 janvier 2020, sur le terrain de Charréconduit de Châtenoy-le-Royal contre St Martin du Lac. Un match amical étant prévu contre Givry avant cette reprise.

Quant à l’école de rugby, elle devrait reprendre pour la rentrée de janvier 2020, sous la houlette de deux encadrants, René Chambaz et Rodolphe Pierre. Dès que tout sera bien réglé nous ne manquerons ( info-chalon.com) de soutenir cette démarche souhaitée par le Châtenoy Rugby Club. Il est possible d’ores et déjà, pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants, de contacter le club et son président au 06 15 84 16 41.

JC Reynaud