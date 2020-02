L’Art du vitrail et du travail du verre de Catherine Thivent

Dans son atelier mâconnais Couleurs et Lumières, Catherine Thivent crée, réalise et restaure le vitrail au plomb, fusing ou encore avec la méthode Tiffany. Elle explique la symbolique de la Croix de l'église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal

C’est une véritable reconduction professionnelle que Catherine Thivent a engagé depuis quelques années en passant de sa profession d’ingénieur technique pour se convertir l’Art du travail du verre. Un choix réfléchi afin de répondre à un désir d’évoluer dans le domaine artistique.

Il a fallu des heures de découverte et de formation et pas des moindres puisque Catherine Thivent s’est formée entre autres au Centre International du Vitrail de Chartres, une référence en matière de technique verrière et de conception de vitraux, particulièrement concernant la décoration, à l’ombre de ce qui se conçoit de mieux en matière architecturale et de vitraux s’agissant de la belle cathédrale de Chartres.

Ses compétences artistiques s’adressent aux particuliers comme aux entreprises désireux de décorer un lieu par des portes, fenêtres ou encore impostes tout en utilisant l’environnement par sa luminosité ou ses reflets. « Un vitrail est fait pou qu’il soit vu grâce à un subtil éclairage souvent naturel afin que la personne qui passe le regarde. » souligne l’artiste.

Formée aux nouvelles techniques de l’utilisation du verre décoratif, tout en s’initiant aux savoir-faire traditionnelles, Catherine Thivent a proposé aux Amis de l’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal de réaliser la Croix, laquelle a été posée et bénie en ce dimanche 19 janvier 2020 dans le choeur de l’église.

Une Croix qui a fait l’objet d’une technique bien particulière puisque l’artiste a employé la méthode du vitrail-fusing qui consiste en un assemblage de formes en verre de couleurs, collées entre elles en montant la température à 830° ( ndlr : le point de fusion du verre se situe à 1200°).

La Croix de l’église Saint Martin a un sens très symbolique et une réflexion pour Catherine Thivent « Cette Croix est aussi une représentation de la Cène ( corps couleur pain et arc rouge couleur vin/sang), la mort et la Résurrection. Rappel du sacrifice du Christ pour les hommes

Le Christ est en mouvement sur la Croix et ses bras au dessus des arcs de lumière symbolisent la Résurrection signifiant que le Christ sort de la Croix, transcende la mort et au delà de la mort entre dans la Vie éternelle.

La tête stylisée est à la fois tournée vers l’humanité (vers le bas) et vers son Père (vers le haut). Il est le passage entre la terre et le ciel, entre les hommes et son Père. C’est aussi l’espérance car on est appelé à quitter l’ombre ( chacun porte sa croix) et à entrer dans la lumière.

La couleur de la Croix rappelle la couleur de l’autel ou se reproduit la Cène à chaque messe. »

Une oeuvre artistique qui vient enrichir le patrimoine culturel et cultuel de Châtenoy-le-Royal en son église Saint-Martin.

JC Reynaud

Pour contacter Catherine Thivent

Atelier Couleurs er Lumières

26 rue Beau Site

71000 Macon

mail : [email protected]

téléphone : 03 85 51 39 25 ou 06 50 74 96 42