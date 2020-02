MUNICIPALES - Vincent Bergeret présente sa liste municipale « Objectif Châtenoy-le-Royal »

Première liste complète à se déclarer sur la commune de Châtenoy-le-Royal, composée d’une structure d’expérience, des renouvellements et avec tous les quartiers représentés.

Le candidat Vincent Bergeret, maire sortant de Châtenoy-le-Royal, a choisi l’Auberge des Alouettes pour présenter son équipe candidate aux élections muncipales 2020, lesquelles ont lieu, faut-il le rappeler, le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour.

En présentant sa liste de 29 noms, comme cela se veut pour une commune de cette strat démographique, dans la parité demandée par la Loi, Vincent Bergeret a insisté sur plusieurs points, tout en se réservant de dévoiler le programme lors de la réunion publique qui aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 20h à la salle des fêtes.

« Nous avons constitué une liste d’expérience en renouvellant quelques noms avec de nombreux jeunes pour booster le groupe. C’est une équipe homogène faite de professions différentes, d’âges différents, représentative de la société qui compose notre commune et ou tous les quartiers sont représentés. » a souligné dans unepremier temps le candidat et maire en place.

Quant au programme prévu sur la mandature, le candidat l’annoncera lors de la réunion publique : « Lors de cette réunion publique, ce sera pour nous de faire le bilan du programme de 2014, en reprenant toutes les réalisations programmées et toutes réalisées.

Pour la prochaine mandature nous avons programmé 9 thématiques dont 3 sont plus fortes que les autres, avec de vrais engagements. C’est un programme que nous avons concocté tous ensemble, avec les avis de chacun d’entre-nous. Nous y avons passé du temps et c’est un vrai projet de groupe, une belle synthèse qui plait à chacun. Un vrai travail de groupe qui doit plaire aux Châtenoyens. »

Une équipe qui va de 32 ans d’âge pour le plus jeune à 80 ans pour le doyen d’âge et qui recouvre tous les quartiers comme cela peut-être constaté sur la liste ci-dessous.

JC Reynaud