Nadine Emery nouvelle présidente de Musique et Expressions

Présidente élue à la tête de cette association musicale châtenoyenne suite au décès de Michel Potrat.

De toute évidence quand vous assistez à une réunion de bureau de « Musique et Expressions » on sent la présence de celui qui la mena de très nombreuses années, avec sa gentillesse et sa volonté de voir les trois ateliers fonctionner et surtout apporter à celles et ceux, petits et grands qui adhéraient pour danser, chanter ou jouer de la guitare, ce qu’ils étaient venus chercher. Mais aussi par la présence de son épouse Bernadette et de son fils Thierry, directeur musical et chef du choeur Variantes.

La vie continue et il faut assurer la pérennité de cette association qui date, dans son esprit, depuis de très nombreuses années sur la place châtenoyenne, avec ses hauts et ses bas, ses accords faits et défaits et qui aujourd’hui porte le nom de « Musique et expressions ».

Il a fallu remplacer Michel Potrat et le bureau a désigné et confié cette fonction à Nadine Emery qui n’est pas une inconnue puisqu’elle est choriste au sein du choeur « Variantes » en soulignant qu’elle garde aussi le souvenir de Jeanine Balency qui est à l’origine du chant choral sur la commune.

La présidente tient à être dans le continuité du travail entrepris par Michel Potrat et a profité de cette réunion de bureau pour annoncer le prochain Printemps Vocal du Choeur Variantes, lequel aura lieu le dimanche 5 avril 2020 à 16h30 à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal. Un concert qui sera dédié au président décédé récemment et trop tôt.

Aux cotés de Nadine Emery, il y aura deux vice-présidentes pour l’aider dans sa tache : Renée Grillot et Sylvie Genot; la trésorerie sera assurée par Françoise Chasserot, Il ne restera plus qu’à désigner le ou la secrétaire pour remplacer Danielle Boivin qui a souhaité passer la main.

Les trois ateliers Chant, danse moderne et guitare, continuent avec force et vigueur et préparent d’ores er déjà, le Concert annuel de l’association programmé le 16 mai 2020 à la salle de fêtes de Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud