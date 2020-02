Comité de Jumelage : Jacqueline Cavallari est décédée.

Dernière présidente en exercice du Comité de Jumelage de Béniganim ( Province de Valencia), Jacqueline Cavallari s’est éteinte en Andalousie.

C’est avec stupeur que le Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal a appris ce vendredi 28 février 2020, le décès de Jacqueline Cavallari. Elle avait été, durant quelques années, l’animatrice et présidente du Jumelage, coté espagnol, puisque Châtenoy-le-Royal est jumelé depuis 1990 avec la commune de Beniganim, située dans la Province de Valencia.

C’est en grande partie grâce à Jacqueline que le jumelage avait repris force et vigueur, dans les années 2010, au gré d’élections municipales espagnoles désireuses ( ou pas) de ranimer la liaison entre les deux deux communes.

De nouveau la liaison s’est à nouveau plus ou moins éteinte du coté de l’Espagne de par l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale à tendance nationaliste. Comme Jacqueline avait décidé, avec son mari Willy, de quitter la ville de Béniganim pour aller s’installer en Andalousie, cela n’a pas arrangé les choses et ce malgré des courriers adressés par la Municipalité châtenoyenne et le Comité de Jumelage châtenoyen au nouveau Maire.

La maladie s’est acharnée sur Jacqueline Cavallari qui s’est donc éteinte ce vendredi « dans d’atroces souffrances » a fait savoir son mari Willy. Elle avait par ailleurs décidé de faire don de son corps à la Science.

Une bien triste nouvelle qui émeut tous les membres du Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal, que préside Philippe Martin, sur la photo en compagnie de Jacqueline venue avec les produits espagnols lors du Marché de Noël de 2017.

Une pensée va en direction de son mari Willy, pour qui ce départ sera un grand vide tant on connaissait ce couple pour sa sensibilité, son dynamisme et sa convivialité. Des Belges qui avaient fait le choix de s’expatrier volontairement, un choix de vie les a amené jusqu’au Sud de l’Espagne. A Dieu Jacqueline !

JC Reynaud