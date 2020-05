Une belle initiative du coté de Mayotte, 101e département français !

Une association du 101e Département français a proposé le 1er mai 2020 de courir 1km, sur tout son territoire mais aussi en métropole pour acheter des produits de première nécessité pour des familles en difficulté sur l’île.

Belle initiative d’une association sportive locale et leurs coureurs pour soutenir l’Ecole Démocratique Horizon dans ses actions sur Tsingoni.

Ils ont en effet proposé de courir 1km, dans les règles du confinement, avec un billet à prix libre avec une participation minimum de 101 coureurs, clin d’oeil symbolique au 101e département français.

En Métropole, comme sur le territoire du département de Mayotte, la mobilisation a vu plus de 200 coureurs permettant ainsi de récolter quelques 3000 euros. Les fonds récoltés ont servi à acheter des produits de première nécessité (alimentation, hygiène) et ont été distribués dans la foulée auprès des familles en difficulté et identifiées sur la commune de Tsingoni.

Il est toujours possible de faire un don pour soutenir cette action, dans l’île aux parfums en contactant, par mail : [email protected]

Vous aurez de beaux sourires et des remerciements depuis l’Océan Indien.

JCR