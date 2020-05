Collecte de sang à Chatenoy-le-Royal, lundi 25 mai 2020 en après-midi

Afin de faciliter l’accueil sécurisé des donneurs, réduire les délais d’attente et respecter les mesures de distanciation, l’EFS s’organise pour proposer aux habitants de Chatenoy-le-Royal et ses environs une collecte sur rendez-vous.

Le don de sang est essentiel et vital à la santé publique et aux soins de nombreux malades. L’EFS et les associations pour le don de sang bénévole, dont celle de Châtenoy-le-Royal que préside Christiane Tremoy, remercient les donneurs pour leur incroyable mobilisation pendant cette période inédite. Les besoins des malades restent quotidiens et augmentent avec l’activité hospitalière qui reprend. Il faut rester mobiliser avec le déconfinement qui s’amorce.

Réservez vite votre créneau sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour donner votre sang le 25 mai de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel !



Quels sont les besoins dans la région ?

Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires. Les produits sanguins ont une courte durée de vie (7 jours seulement pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges), et les besoins des patients sont quotidiens.

Les hôpitaux reprennent une activité plus normale, accueillant à nouveau les malades dont la prise en charge avait été repoussée durant la crise sanitaire, et les besoins en produits sanguins remontent ces dernières semaines à 95% de leur niveau habituel.

Comment se passe une collecte sur RDV ?

Le nombre de rendez-vous proposés est adapté :

- à la capacité d’accueil des donneurs dans les meilleures conditions de sécurité : distanciation, gestes barrières, hygiène et désinfection …,

- au nombre de poches de sang nécessaires pour permettre d’assurer les besoins quotidiens des malades

Il est possible de venir spontanément même si tous les rendez-vous sont pourvus. En effet, certains pourraient ne pas être honorés ou quelques donneurs contre-indiqués au don, libérant ainsi des créneaux.

Néanmoins, sans rendez-vous, l’EFS et l’association locale ne pourront garantir votre prise en charge, mais vous proposeront de compléter une promesse de don. Vous serez ainsi averti par mail ou sms de la prochaine collecte près de chez vous.



A SAVOIR : les mesures de distanciation et les gestes barrières sont appliqués à toutes les étapes du don. L’EFS fourni un masque à tous les donneurs, ainsi qu’au personnel et bénévoles bien sûr.

Les dons sont-ils suffisants à l’heure actuelle ?

Avec le déconfinement qui s’amorce, l’EFS voit la mobilisation au don se réduire petit à petit, alors qu’il est amputé de près de 25 à 30% de dons en raison de l’impossibilité de collecter en entreprises et milieu étudiant.

Moins de possibilité de collecter, des besoins qui remontent et les jours fériés en cours et à venir… L’EFS craint pour son niveau de stock à fin mai et appelle les citoyens à ne pas relâcher leur mobilisation, en programmant dès maintenant leur prochain don sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Si vous n’êtes pas disponible à cette date, retrouvez l’ensemble des collectes de sang organisées près de chez vous sur dondesang.efs.sante.fr

JC Reynaud